Nyolcadik világbajnoki címének megszerzéséért száll harcba a rekordot jelentő 23 futamból álló Forma-1-es szezonban Lewis Hamilton, a Mercedes címvédő brit versenyzője, akinek legnagyobb ellenfele már a hétvégi Bahreini Nagydíjon is a Red Bull lehet a holland Max Verstappennel és a mexikói Sergio Pérezzel.

Az F1 történetében nyolc egyéni vb-trófeát még senkinek sem sikerült gyűjtenie, Hamiltonon kívül hétszeres vb-győztesből is csak egy van, a legendás német Michael Schumacher.



A 36 éves britnek azonban nemcsak azért lesz nehéz dolga, mert a Red Bull jobbnak tűnik, mint tavaly, hanem azért is, mert a szezon előtt megtartott egyetlen háromnapos hivatalos teszten a Mercedes nem tűnt annyira meggyőzőnek, mint a korábbi években.



Az idény ráadásul a koronavírus-járvány árnyékában kezdődik, az eredetileg március 21-re tervezett szezonnyitó Ausztrál Nagydíjat novemberre kellett halasztani, helyette a versenyzők és a csapatok a mostani hétvégén Szahírban kezdik a sorozatot.



Az idénre tervezett átfogó szabálymódosítások bevezetését a pandémia miatt már tavaly elhalasztották 2022-re, így a mostani vb-sorozatban javarészt a 2020-as versenyautók alkotják a mezőnyt, bár minden istálló hangsúlyozta, hogy ahol csak lehetett, fejlesztett a versenygépen.

Hamilton a bahreini tesztelés után azt mondta, "valószínűleg mindenben" le voltak maradva a közvetlen riválisaiktól, de hozzátette: "nem nevezném szenvedésnek, egyszerűen csak nem vagyunk elég gyorsak". A brit sztár hónapokig tartó huzavona után egy évre szerződést hosszabbított a Mercedesszel, melynek nyomán elindultak a találgatások arról, hogy ez lesz-e az utolsó idénye az F1-ben.



A címvédő a tesztek után "más állatfajként" jellemezte a Red Bullt, amely meg akarja törni a Mercedes 2014 óta tartó egyeduralmát, és az egyéni, valamint a konstruktőri vb-pontversenyben is elsőszámú kihívója akar lenni Hamiltonnak, illetve sorozatban hét vb-címet nyert csapatának.



A főszerep a 23 esztendős Verstappenre hárul majd ebben a küzdelemben, mellé társnak a rutinos Pérezt igazolta le a Red Bull, így már nekik is van olyan minőségű segítőjük, mint a Mercedesnél a Hamiltont "támogató" finn Valtteri Bottas.



A Red Bull lehet a Mercedes legerősebb kihívója.



Fotó: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images



"A felkészülésünk jól alakult, de ez semmire sem jelent garanciát, majd az első versenyhétvégén meglátjuk, hogy pontosan hol tartunk" - jelentette ki a 2015 óta tartó pályafutása során 10 futamgyőzelemnél járó Verstappen, aki májusban hazai közönség előtt is pályára hajthat majd Zandvoortban, a 36 év szünet után újra sorra kerülő Holland Nagydíjon.



A Ferraritól az előző idény végén távozó, négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel az Aston Martin színeiben készül újra megmutatni, hogy számolni kell vele a legjobbak között, míg 2005 és 2006 világbajnoka, a 39 éves spanyol Fernando Alonso a Renault-ból Alpine istállóvá alakult csapatnál tér vissza az F1-be két év kihagyás után. A korelnök azonban nem ő lesz, az örökifjú, most 41 esztendős finn Kimi Räikkönen ugyanis az idén is ott lesz a rajtrácson az Alfa Romeóval.



Vettel csapattársa az Aston Martinnál a tulajdonos Lawrence Stroll fia, Lance, míg Alonso márkatársa a francia Esteban Ocon, Räikkönené pedig az olasz Antonio Giovinazzi lesz.



A Schumacher név újra feltűnik a mezőnyben, Michael 22 éves fia, Mick a tavalyi Forma-2-es bajnoki cím után a Haas színeiben mutatkozik be az elitkategóriában, mellé az amerikai istálló az orosz Nyikita Mazepint szerződtette.



Mick Schumacher is rajthoz áll.

Fotó: Peter Fox/Getty Images



A Ferrari a monacói Charles Leclerc és a spanyol Carlos Sainz Jr. által alkotott duótól remél a tavalyinál sokkal jobb eredményeket, míg a 2020-ban a csapatok között harmadik McLaren az ausztrál Daniel Ricciardóval és a brit Lando Norrisszal a volánnál készül borsot törni a legjobbak orra alá.



A Red Bull fiókcsapataként működő Alpha Taurihoz a tavalyi Olasz Nagydíjon meglepetés-győzelmet aratott francia Pierre Gasly mellé az újonc japán Cunoda Juki érkezett a télen, míg a 2020-ban sereghajtó Williams a tulajdonosváltás után előrébb lépne a rangsorban, de a George Russell-Nicholas Latifi versenyzőpárostól nem vált meg a szünetben.



Szaúd-Arábia az idén mutatkozik be az F1-ben, a dzsiddai pályán - mely a leghosszabb és leggyorsabb városi aszfaltcsík lesz a sorozat történetében - december elején vendégeskedik majd a mezőny.



Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a Forma-2-es és a Forma-3-as bajnokság lesz a betétfutam az F1-es hétvégéken, a Forma-3-ban magyar induló is lesz Tóth László személyében, aki a szerdai bejelentés szerint a spanyol Campos Racing színeiben versenyez majd.



A Magyar Nagydíjra augusztus 1-jén kerül sor a Hungaroringen, a szezon pedig december 13-án, Abu-Dzabiban fejeződik be.

Borítókép: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images