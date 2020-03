Mint ahogy korábban megírtuk a Forma-1-es idény versenyeinek elhalasztása miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy virtuális futamokat tartanak majd, ahol nem csak az egyes istállók versenyzői, hanem hivatásos e-sportolók, egykori autóversenyzők, és kommentátorok is rajthoz állnak. Az első összecsapásra vasárnap került sor.

A versenyek alapját a Codemasters F1 2019-es játéka adja. Mivel a mezőny különböző kvalitású játékosokból áll, ezért mindenki egyforma motorerősséggel és beállításokkal vág neki a köröknek. A gyors döntést követően a szabályokat és a lebonyolítás mikéntjét mindössze 2 nap alatt kellett összehozni a szervezőknek, de a nézettségi számokat elnézve elmondhatjuk, hogy jó döntést hoztak.

Aki arra várt, hogy az összes sztárpilóta ott lesz a rajtrácson, annak némi csalódást okozhatott, hogy a mezőnyből csak Nicholas Latifi és Lando Norris vett részt a játékban. A közelmúlt harcosaiból is akadtak néhányan: Stoffel Vandoorne, Esteban Gutiérrez, Nico Hülkenberg, Anthony Davidson és Johhny Herbert is "volánhoz" ült.

A névsort nézve igazi csemegét jelentett még a hatszoros olimpiai bajnok pályakerékpáros Cris Hoy, valamint a versenyzéssel kacérkodó Nicolas Hamilton, aki a regnáló világbajnok testvére.

