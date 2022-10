Kevin Magnussen úgy gondolja, Mick Schumacher megérdemelné, hogy a Haas hosszabbítson vele.



A 2023-as Forma-1-es szezonra mindössze két kiadó hely maradt. Az egyik ülés a Williamsnél, a másik a Haasnál van. Ezek egyikére pályázik Mick Schumacher is, akinek jövője még mindig nem biztos. A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner még az elmúlt napokban is sejtelmesen nyilatkozott a német helyzetéről, akinek mindössze négy futama maradt arra, hogy bizonyítson.

Az istálló másik pilótája, Kevin Magnussen ugyanakkor úgy gondolja, társa megérdemelné, hogy a csapat hosszabbítson vele.



„Először is, semmiféle befolyásom nincs a pilótakérdésre” – mondta Magnussen a sajtó kérdésére Austinban.



„Ha csak Micket nézem, azt hiszem, egész évben javult. Lehet, hogy nem igazán szerette az autót, és nem volt önbizalma, de tényleg jobb lett.”



„Az utóbbi időben számomra rendkívül nehéz volt legyőzni őt. Úgy gondolom, hogy a mostani vezetési módjával határozottan megérdemel egy helyet a rajtrácson. De még egyszer mondom, ez nem rajtam múlik, így csak jót kívánhatok neki” – zárta szavait.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor