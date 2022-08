Lewis Hamilton nemrég elárulta, már gyermekkorában is atrocitások érték a bőrszíne miatt.

A hétszeres világbajnok élete nem csak a fényűzésről szólt. Afrikai származása miatt sokszor esett rasszizmus áldozatává, és ez alól a gyerekkora sem jelentett kivételt. Hamilton nemrég a Vínity Fairnek mesélt egy fájó támadásról, ami még 12 éves korában érte őt. A brit versenyző elárulta, hogy egyszer, amikor Newcastle-ben egy boltokkal teli utcán álmodozva sétált, két ember rátámadt, a földhöz szorította, majd azt kiabálta, menj vissza az országodba. Hamilton elárulta, hogy még ma is emlékszik rá, milyen sokként érte az eset.



„Még ma is emlékszem, milyen ijesztő volt. Tényleg, de tényleg nem értettem. Azt kérdeztem magamban, hogy ezek hozzám beszélnek? Én innen származom. Mit jelentenek ezek?” – mondta.



„Soha nem tudtam megérteni. Amikor megtámadnak, ott van a félelem és a harag is, mert vissza akarod adni a fájdalmat, amit neked okoztak."



Annak ellenére, hogy egy ilyen erőszakos megpróbáltatásban volt része, az ifjú Hamilton úgy érezte, nem is beszélhet erről a szüleivel, mert attól félt, hogy túl gyengének tartják majd.



„Soha nem beszéltem erről a szüleimnek. Nem beszéltem erről az anyámnak, mert nem hittem, hogy megérti. És apám, valószínűleg túlságosan féltem, hogy elmondjam apámnak, mert nem akartam, hogy azt higgye, hogy hülye vagyok. Tudod, nem akartam, hogy azt gondolja, nem tudom megvédeni magam. Csak arra emlékszem, hogy sokszor egyedül voltam, és csak sírtam a szobámban” –  tette hozzá.

Az afrikai gyökereire rendkívül büszke Hamilton a mai napig sokat tesz a faji egyenlőség eléréséért és számtalanszor szólal fel a rasszizmus ellen.

Borítókép: Sport365/tóth Zsombor