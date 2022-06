Lewis Hamiltont kitilthatják a Brit Nagydíjról, az ékszerviselési tilalom figyelmen kívül hagyása miatt.



Az elmúlt hónapokban az FIA világossá tette, hogy ezentúl szigorúbban be fogja tartatni a szabályt, ami alapján a versenyzőknek a futamok alatt tilos ékszert viselniük. Úgy tűnik, hogy a szervezet kiáll a döntése mellett. z FIA elnöke, Mohammed Ben Sulayem ragaszkodott ahhoz, hogy ez egy fontos egészségügyi és biztonsági kérdés. Ez a legnagyobb problémát a hétszeres világbajnok, Lewis Hamiltonnak jelentheti, aki nem hajlandó kivetetni az orr piercingjét. A probléma kirobbanásakor az FIA adott néhány futamnyi felmentési időt a britnek, ám ez az időszak június 29-én lejárt, így szélsőséges esetben Hamiltont akár el is tilthatják a Brit Nagydíjon való versenyzéstől. Ez a döntés minden bizonnyal megrázná azt a majd 140 000 szurkolót, aki abban a reményben látogat ki a pályára, hogy hazai kedvenceinek szurkoljon.

Hamilton korábban ragaszkodott hozzá, hogy nem távolítja el piercingjét.



„Szinte úgy érzem, ez egy visszalépés, ha arra gondolok, hogy sportként milyen lépéseket teszünk, és milyen fontosabb kérdésekre és ügyekre kell összpontosítanunk.”



„Úgy gondolom, nagyot léptünk előre sportágként. Ez olyan kicsi dolog. 16 éve sportolok, 16 éve hordok ékszereket. A kocsiban csak a fülbevalóm van rajtam és az orrkarikám, amit nem is tudok eltávolítani. Feleslegesnek tűnik, hogy belemenjünk ebbe az összetűzésbe.”



A Channel 4 F1 korábbi kommentátora, Ben Edwards „furcsának” nevezte az FIA azon döntését, hogy fellép az ékszerviselés ellen.



„Furcsa, hogy az FIA hirtelen megtette, amikor ezek a srácok már évek óta nagyon nyilvánvalóan viselnek ékszereket, és senki nem mondott semmit. Kicsit furcsa érzés, hogy hirtelen lecsaptak egy ilyen szabályra egy ilyen helyzetben. Bizonyos értelemben már rég meg kellett volna tenniük, vagy fokozatosan fel kellett volna beépíteniük” – mondta.



Hamilton önhibáján kívül került reflektorfénybe ezen a héten, amikor előkerült egy régebbi interjú, amelyben a korábbi világbajnok, Nelson Piquet fajilag sértő szót használt rá. A brazil később közleményt adott ki, amelyben bocsánatot kért Hamiltontól , és kitartott amellett, hogy szavai mögött semmilyen faji szándék nem volt, és azt állítja, hogy megjegyzéseit félrefordították.



A Brit Nagydíjat ezen a hétvégén rendezik Silverstone-ban, az azonban egyelőre még kérdéses, hogy Hamilton ott lesz-e.

Borítókép: Clive Mason/Getty Images