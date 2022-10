Lewis Hamilton elárulta, mit gondol arról, hogy sokan őt tartják a történelem legjobb Forma-1-es pilótájának.



Bár 2022 nem Lewis Hamilton éve volt, kétségtelen, hogy a brit neve örökre megkerülhetetlen lesz a Forma-1 világában. A Mercedes pilótája eddig hétszer szerezte meg a világbajnoki címet, amivel holtversenyben Michael Schumacherrel vezeti az örökranglistát. A brit emellett több, mint 100-szor nyert futamot és a pole-pozíciói száma is meghaladja a bűvös határt.



A számos paraméterben Michael Schumachert és Ayrton Sennát is túlszárnyaló britre talán joggal mondható, hogy minden idők egyik legjobbja. De vajon mit gondol erről a kérdésről maga az érintett?



Hamilton az Amerikai Nagydíjat követően pár napot még az államokban töltött, ahol beugrott Jimmy Kimmel talkshowjába is, ahol a műsorvezető nekiszegezte a kérdést: te vagy a történelem legnagyobb Forma-1-es pilótája? Vagy ez túl merész kijelentés?



A hétszeres világbajnok először csak elmosolyodott, majd rövid szünet után belekezdett a válaszba.



„Tudod mit? Tudom, ki vagyok, és tudom, milyen jó vagyok. De nem igazán szeretek róla beszélni, szeretem, ha a pályán mutatottak beszélnek helyettem, mert apám mindig ezt mondta nekem.”



„Amikor gyerek voltam, versenyeztünk, és sok diszkrimináció ért bennünket, mert én voltam az egyetlen színes bőrű a pályán. Apám ekkor azt mondta, beszélj csak a pályán, így még ma sem érzem úgy, hogy ki kell mondanom, csak hagyom, hogy az beszéljen helyettem, amit a pályán és azon kívül csinálok” – jelentette ki.

