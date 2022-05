A hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton azt javasolja, hogy építsenek be minél több városi pályás futamot a Forma-1 versenynaptárába az elkövetkezendő években.



Az F1 folyamatosan terjeszkedik, új piacokat és új helyszíneket meghódítva. A Miami versenypálya például a2022-es szezonban debütált, 2023-ban pedig Las Vegas is csatlakozik. A két versenyhelysínt különlegessé teszi, hogy utcai pályáról van szó, ami jelenleg még csak kevés van. Lewis Hamilton úgy látja, a sorozatnak ebbe az irányba kellene elmozdulni, és még több utcai futamot kellene rendeznie, annak érdekében, hogy még több nézőhöz eljuthasson.



„Természetesen szeretem a történelmet, különösen bizonyos pályákon, de minél idősebb leszek, annál inkább rájövök, hogy az emberekről van szó. Elmehetnénk a semmi közepére, ahol nagyon kevés ember van, nincs megfelelő szállás, nincs nagy közösség, és bár nekünk, egyéneknek menő egy történelmi pályán autózni, ez az emberekről szól” – fejtette ki a brit.



„A járvány idején megtapasztaltuk, hogy ha nincsenek szurkolók egyszerűen a semmilyen a légkör. Olyan volt, mint egy tesztnap. Nem volt élvezetes. És most azt látjuk, hogy emberek százezrei fordulnak meg a versenyen energikusan és izgatottan.”



„Úgy gondolom, hogy ennek a sportnak a középpontjában a szurkolók állnak, ők alkotják. Amikor a városokban vagyunk, akkor valóban bekapcsolódhatunk a közösségbe, és ténylegesen hatást gyakorolhatunk.”



„Nürburgringet például imádom, de ott nincs sokszínű közösség. Valójában nem befolyásoljuk az ottani helyet. Miamiban tehetünk valamit. Találkoztam egy csomó különböző hátterű gyerekkel, akik most a mérnöki tanulmányokat szeretnének folytatni, így ez sokkal menőbb számomra” – zárta szavait.

Borítókép: twitter.com/Lewis Hamilton