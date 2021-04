A Forma-1-es pilóták a világ legjobban fizetett sportolói közé tartoznak. A versenyzők nemcsak annak köszönhetik busás jövedelmüket, hogy a király kategóriában versenyeznek, hanem egyéb vállalkozásaiknak is. A legismertebb sofőrök fizetését dollármilliókban mérik, de vajon ki a legjobban fizetett közülük?

A racingnews365.com nemrég közzétett egy 10-es toplistát, amiből kiderül ki a legnagyobb értékkel bíró pilóta.

Nézzük!

10. Nico Rosberg

A Mercedes egykori pilótája nem tudhat maga mögött túl hosszú karriert, a rövid szereplése alatt azonban sikerült a csúcsra érnie, így 2016-ban világbajnoki címet ünnepelhetett. A német versenyző a sorozatból való kilépés után számos vállalkozást indított, többek között van egy saját csapata a Formula-E-ben. Rosberg nettó értéke 30 millió dollár.



Fotó: Sebastian Reuter/Getty Images for Greentech Festival

9. Sebastian Vettel



Az Aston Martin pilótája több mint egy évtizede szerepel a száguldó cirkuszban, ez alatt az időszak alatt pedig mintegy 50 millió dollárt halmozott fel. A német jelenlegi, három évre szóló megállapodása 17 millió dollárt ért, e mellett pedig számos szponzori szerződéssel is büszkélkedhet.



Fotó: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images

8. David Coulthard



A brit nagyon sikeres karriert futott be és összesen 13 nagydíjon állhatott a dobogó legfelső fokán. Versenyzői karrierjét követően hasonlóan nagyszerű ívet futott be a médiában, ezen felül pedig több ingatlan és szálloda tulajdonosa Londonban, Svájcban és Monacóba. Nettó vagyonát 70 millió dollárra becsülik.



Fotó: Formula E via Getty Images



7. Jenson Button



A Brawn GP-vel világbajnoki címet szerző versenyző mögött hosszú karrier áll. Coulthardhoz hasonlóan ő sem szakadt el teljesen a sportágtól, szakértőként dolgozik tovább. A britnek van egy luxusjachtja, így a becslések szerint 105 millió dollár a vagyona.



Fotó: James Moy Photography/Getty Images



6. Eddie Irvine



Az északír pilóta egy évtizedet töltött a Forma-1-ben. Ez alatt az idő alatt versenyzett a Jordan a Jaguar és a Ferrari színeiben és Michael Schumacher csapattársa volt. Karrierje befejeztével az ingatlanbizniszbe fektetett, melynek köszönhetően jelenleg 180 millió dollár a vagyona. Button-höz hasonlóan neki is van egy luxusjachtja. A hajó 18 milliárd dollárt ér és korábban Nicolae Ceausescu tulajdonában állt.



Mark Thompson/Getty Images



5. Alain Prost

A négyszeres világbajnok az egyik leghíresebb pilóta az egykori versenyzők közt. Nemcsak a teljesítménye alapján kerülhet a legjobbak közé, becsült vagyona is irigylésre méltó. Ez kb. 185 millió dollárt tesz.



Fotó: Mark Thompson/Getty Images



4. Kimi Raikönnen



A 41 éves „Jégember” két évtizedes pályafutást tudhat maga mögött, de még jelenleg is a Forma-1-ben versenyez. A Ferrari egykori pilótája 2007-ben világbajnoki címet nyert, 2009-ben pedig a világ második legjobban fizetett sportolójának nevezték. Jelenlegi vagyona nettó 200 millió dollár körül van.



Fotó: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images



3. Fernando Alonso



A spanyol 2005-ben és 2006-ban is vb-t nyert a Renault-val, és továbbra is az egyik legsikeresebb pilóta, aki valaha versenyzett a sorozatban. Nettó vagyonát jelenleg 220 millió dollárra becsülik, de nagy valószínűséggel a pilóta még nagyobb összeget tudhat majd magáénak, hiszen 2021-ben visszatért és az Alpine színeiben versenyez.



Fotó: Dan Istitene/Getty Images



2. Lewis Hamilton



A hétszeres világbajnok szerezte a Forma-1 történetének legtöbb győzelmét, a pályán elért sikereihez pedig busás pénzügyi jutalmak is társultak. A versenyző a 2021-es szezonra 30 millió dolláros fizetésért írt alá a Mercedeshez, e mellett pedig számos szponzori szerződést is kötött. Támogatói közt van a Monster Energy és a Tommy Hilfiger is. A brit becsült nettó értéke 280 millió dollár.



Fotó: Charles Coates/Getty Images



1. Michael Schumacher



A Forma-1 történetének valaha volt leghíresebb pilótája legendás karriert futott be a Ferrarival, mellyel egymás után négyszer lett világbajnok. Az összesen hétszeres vb-győztes korábban a világ második legjobban kereső sportembere volt, visszavonulását követően pedig tovább nőtt az értéke. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedő legenda vagyona jelenleg kb. 780 millió dollárra becsülhető.



Fotó: Mark Thompson/Getty Images

Forrás: racingnews365.com

Borítókép: GettyImages