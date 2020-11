A nemzetközi sajtó történelmi sikernek nevezte Lewis Hamiltonnak, a Forma-1-es Mercedes brit versenyzőjének a vasárnapi Török Nagydíjon aratott győzelmét, mellyel a 35 éves pilóta rekordbeállítást jelentő hetedik világbajnoki címét nyerte meg.



Nagy-Britannia:



The Guardian:



"Drámai és érzelmekkel teli módon koronázták meg Lewis Hamiltont, a Forma-1 történetének egyik legnagyobb bajnokát. A Török Nagydíjon aratott győzelme világbajnoki címet, abból is a hetediket érte neki. Ezzel Hamilton eljutott oda, ami egykor lehetetlennek tűnt: beállította Michael Schumacher rekordját, és minden idők legsikeresebb F1-es versenyzőjévé vált."



Daily Mail:



"Lewis Hamilton a hetedik mennyországba került, miután beállította Michael Schumacher rekordját az esős Török Nagydíjon aratott sikerével."



The Telegraph:



"Lewis Hamilton leckét adott az esőben való vezetésből, és megnyerte a csúcsbeállítást jelentő hetedik Forma-1-es világbajnoki címét."



Independent:



"Hamilton virtuóz versenyzéssel, a szezon legizgalmasabb futamán az idei tizedik győzelmét aratta, és ezzel megnyerte hetedik világbajnoki címét."

Spanyolország:



Marca:

"Ha valakinek voltak kétségei Lewis Hamilton képességeiről, az most Törökországban megbizonyosodhatott arról, hogy a brit címvédő a Forma-1 történetének egyik legjobbja. Ez egy olyan nap volt, amelyen az autósport egyik történelmi figurája újfent letette a névjegyét. A nyomás alatti versenyzés számára teljesen természetes."

Franciaország:



Le Figaro:



"Kivételes. Nincsenek megfelelő jelzők arra, hogy leírjuk, milyen teljesítményt nyújt hétvégéről hétvégére Lewis Hamilton. Vasárnap Törökországban fantasztikus versenyt futott, melyen pályafutása 94. futamgyőzelmét, de mindenek előtt hetedik világbajnoki címét nyerte meg."

Ausztria:



Kronen Zeitung:



"Győzelem! Lewis Hamilton történelmi világbajnoki címet szerzett."



Kurier:



"Beteljesült. Lewis Hamilton hetedszer is világbajnok lett, és ezzel beállította Michael Schumacher rekordját, ami sokáig elérhetetlennek tűnt. A 35 éves brit versenyző világbajnokhoz méltó stílusban építette tovább az előnyét az összetett pontversenyben, és három futammal a szezon vége előtt már senki nem előzheti meg."

Svájc:



Blick:



"A 94. futamgyőzelem és a 7. világbajnoki cím: Lewis Hamilton a Török Nagydíjon a totális diadalt ünnepelhette."

Borítókép: Clive Mason/Getty Images