Az AlphaTauri korábbi csapatfőnöke, Franz Tost kételkedik abban, hogy Max Verstappen legyőzhető bármelyik csapattárs számára.

Verstappen 2023-ban több mint kétszer annyi pontot szerzett mint csapattársa, Sergio Perez, amivel megszerezte zsinórban harmadik világbajnoki címét.

Verstappen 19 futamgyőzelmet aratott, míg Perez csak kettőt, miközben a holland további 12 rajtelsőséget is begyűjtött az RB19 volánja mögött.

Mielőtt a Red Bullhoz került, Verstappen másfél szezont töltött a testvércsapat Toro Rossónál Tost szárnyai alatt.



