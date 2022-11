Három korábbi Forma-1-es pilóta is úgy gondolja, hogy a most visszavonult Sebastian Vettel egy napon visszatér majd a rajtrácsra.



A német Hans-Joachim Stuckot megdöbbentette, ahogy honfitársát búcsúztatták a 2022-es év utolsó versenyhétvégéjén.



„Nem emlékszem, hogy valaha is ilyen búcsút kapott volna egy pilóta” – mondta a Sport1-nek.



„Azt hiszem, vissza fog térni. Nem tudom elképzelni, hogy ne hiányozzon neki a kormánykerék, a harc és a hangulat. Számomra inkább az a kérdés, hogy mennyi ideig tart.”



A 71 éves Stuck ugyanakkor némi kritikával is illette a négyszeres világbajnokot.



„Segített a Forma-1 megformálásában, de most egy másik irányba megy – mondta.

„Természetesen lehetnek különböző nézeteid, de egy kicsit óvatosnak is kell lenned. Ha versenyző vagy, és az egész életedet azzal töltöd, hogy sikeres legyél, akkor nem válthatsz hirtelen környezetvédővé. Ennek nincs értelme.”



Egy másik német ex-F1-es pilóta, Ralf Schumacher egyetért Stuckkal abban, hogy nem kizárt a 35 éves versenyző esetleges visszatérése.



„Nico Hülkenbergnél és Fernando Alonsónál is látható volt, hogy ezek a srácok mindig vissza akarnak jönni és folytatni akarják” – mondta a Sky Deutschlandnak.



„Az új pilótáknak sok időbe telik, mire annyi tapasztalatot szereznek, mint Sebastian, úgyhogy úgy látom, még van esélye arra, hogy egy-két év múlva visszatérjen. Nem tudom, hogy megteszi-e ezt, de talán egy-két évnyi a családdal töltött idő után lesz ereje ahhoz, hogy visszatérjen" - tette hozzá Schumacher.



Az 1997-ben világbajnoki címet nyerő, Jacques Villeneuve is úgy érzi, fogjuk még látni a németet. Erről a holland Forma-1 magazin legújabb rovatában írt.



„Nehéz év volt Sebastian számára, de nagyon lefoglalta magát a versenyen kívüli dolgokkal.”



„Jól tért vissza az elmúlt néhány versenyen. Valóban hiányozni fog neki a Forma-1, és nem lennék meglepve, ha valamilyen szerepben visszatérne.”



„Amikor ilyen sokáig csinálsz valamit, eljutsz arra a pontra, hogy eleged van belőle, és otthon akarsz lenni a családoddal. De néhány hónap múlva ez megváltozhat. Talán újra nyugtalanná válik majd” – zárta szavait.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor