A vb-pontversenyben második helyezett pilóta mögött a címvédő és listavezető Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője zárt másodikként, míg a másik Ferrarival Carlos Sainz a harmadik lett az eseménytelen körözésen.

A Forma-1-es pályafutása 300. versenyére készülő, hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) kihagyta a gyakorlást, helyén a Formula E-ben világbajnok holland a Nyck de Vries bizonyíthatott és végzett a kilencedik helyen.

A le castellet-i program 17 órától a második szabadedzéssel folytatódik, a 53 körös Francia Nagydíjat vasárnap 15 órától rendezik.

Eredmények, 1. szabadedzés (élcsoport):



1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:33.930 perc

2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:34.021

3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:34.268

4. George Russell (brit, Mercedes) 1:34.881

5. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:34.979

6. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:35.174

CLASSIFICATION (END OF FP1)



Leclerc, Verstappen and Sainz lead the way#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/HorDHBNZvD