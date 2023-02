Charles Leclerc 2016 óta tartozik a Ferrari kötelékébe, 2019-ben pedig pilótaülést is kapott. A tehetséges pilóta ezidő alatt öt futamgyőzelmet zsebelt be, egyes szurkolók szerint ennél jóval többet érdemelne.



2022-ben úgy látszott, ez lehet a monacói éve, mivel remekül kezdte a szezont az olasz istálló. A szezon végére azonban visszaestek, így Verstappen utcahosszal nyerte a vb-t.

Leclerc-nek sokszor kellett az évek során a második vonalból figyelni az élmezőnyt, ez pedig legtöbbször nem a tehetsége hiányának volt köszönhető, hanem a megbízhatatlan versenygépeknek.

Jelenlegi szerződése 2024-ben lejár a Ferrarinál, a monacói pedig taktikusan nyitva hagyta az ajtót a jövőre nézve.

„Nem, egyelőre nincs folyamatban lévő tárgyalás. Imádom a Ferrarit, nagyon boldog vagyok itt, de meglátjuk, mit hoz a jövő.”



„Nagyon korai még erről beszélni, a szerződésem 2024-ben jár le.”

