Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője elárulta, hogy beszéltek Lewis Hamiltonnal a brit közelgő, a Scuderiához való csatlakozása miatt.

A hétszeres világbajnok az idei szezon végén a Mercedestől érkezik, és Leclerc mellett Carlos Sainz helyét veszi majd át.

A monacói Leclerc maga is csak egy héttel Hamilton átigazolásának bejelentése előtt írta alá szerződéshosszabbítását a maranellói alakulatnál, de ragaszkodott ahhoz, hogy nem érte semmilyen megrázkódtatás a brit érkezése kapcsán.

„Egy ilyen szerződést nem egyik napról a másikra véglegesítenek, időbe telik, és tisztában voltam ezekkel a tárgyalásokkal, mielőtt aláírtam a szerződésemet, így nem ért meglepetésként a bejelentést követően" - mondta Leclerc a médiának, többek között a RacingNews365-nek.

„Lewis egy hihetetlenül jó pilóta, a történelem legsikeresebb versenyzője, és rengeteg tapasztalattal is rendelkezik, amit a csapat és nyilvánvalóan én magam is át fogunk venni tőle, ami nagyon jó dolog. De Carlos is nagyszerű volt, és van még egy közös évünk, hogy megpróbáljuk a lehető legjobb munkát végezni” – mondta a monacói.

A bejelentés időzítése miatt, azon ritka esetek egyike fog bekövetkezni idén, amikor a versenyzőknek (Hamilton és Sainz) és a csapatoknak (Mercedes és Ferrari) egy teljes szezonon keresztül együtt kell dolgozniuk, miközben tudják, hogy a közös munka az idény végeztével befejeződik.

Ennek ellenére Leclerc megerősítette, hogy kapcsolatba lépett Hamiltonnal, és ezt el is árulta: „Voltak megbeszéléseink Lewisszal, különösen akkor, amikor mindent bejelentettek és hivatalossá tették. Természetesen írtunk egymásnak SMS-t. Ő egy nagyszerű bajnok, megannyi sikerrel a háta mögött.”

„Mindig érdekes, ha új csapattársat kapsz, hiszen egy másik szemszögből tanulod meg a munkát és a vezetést – és ez még inkább így van, ha az új csapattársam egy hétszeres világbajnok” – mesélte Leclerc.

Borítókép: Tóth Zsombor/Sport365