Charles Leclerc visszafogottan kezdi a szezont. A 2022-es F1-es bajnokság második helyezettje eddig csak Bakuban tudott csillogni. Az Azerbajdzsáni Nagydíjon 22 pontot szerzett és megszerezte a pole pozíciót. A többi futamon szűkös 12 pontot szerzett: két hetedik helyet és két kiesést. Ennek eredményeképpen a monacói a hetedik helyen áll a pilóták tabelláján (34p).

Most a hazai futamán van a sor. Mint mindig, most is rendkívül motivált lesz, érthető okokból. Bár ezúttal reméli, hogy az eredmény egészen más lesz, mint eddig. Az általa jól ismert hercegség utcáin való futam általában balszerencsét hoz neki.

A 2022-es katasztrófa

Az utolsó csepp a pohárban tavaly volt. Leclerc megszerezte a pole pozíciót, de a Ferrari egy rossz stratégiai döntése miatt a negyedik helyre söpörte. Nem sikerült dobogós helyezést elérnie, pedig ő volt a győzelem várományosa.

A balszerencse hosszú története

A 25 éves pilóta balszerencséje azonban nem csupán a 2022-es monacói futamra korlátozódik. Az átka még régebbre nyúlik vissza. Amikor 2017-ben az F2-ben versenyzett, egy olyan futamon kellett feladnia a versenyt, amelyen úgy tűnt, hogy a győzelme biztos. Abban az évben megnyerte a bajnokságot, de a hazai futamról maradt benne tüske.

Ez a bajnoki cím a 2018-as szezonra a Sauber F1-es csapatánál szerzett neki helyet. A kvalifikáción csak a 14. helyen tudott végezni. A vasárnapi futamon pedig összeütközött Brendon Hartley Toro Rossójával, és nem tudta befejezni a versenyt. A következő évben, immár a Ferrarinál, ismét megtörtént a rémálom. A kvalifikáció katasztrofálisra sikeredett, és meg kellett elégednie a 15. hellyel. Ez arra késztette, hogy másnap sokat kockáztasson. Ragyogni akart, és a túl kemény próbálkozás miatt hibázott. A 11. körben a falnak ütközött, miközben megpróbálta megelőzni Nico Hülkenberg Renault-ját.

További katasztrófák

2020-ban nem volt verseny Monacóban. A naptár legcsillogóbb eseményét a koronavírus járvány miatt törölték. Egy évvel később megrendezték a nagydíjat, és furcsa módon megszerezte a pole pozíciót. A Q3-ban a falnak ütközött, miközben a P1-ben volt, ami miatt piros zászlót kapott, ami véget vetett az edzésnek, és azt jelentette, hogy senki sem tudta megelőzni.



A probléma az, hogy ez a baleset váltóproblémákat okozott neki. A Ferrari úgy döntött, hogy kiengedi a pályára, és amikor már a rajtrácsra tartott, a bal oldali hajtótengelyével akadt probléma, ami miatt nem tudott részt venni azon a versenyen. Tavaly pedig ugyanez történt. Minden a kezében volt, amíg az eső el nem jött. Ráadásul a Ferrari nem találta el a tervet, és a monacói a negyedik helyre volt ítélve. A futamot meglepetésre Checo Pérez nyerte meg.

