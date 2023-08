Állítólag Charles Leclerc nagyon frusztrált a Ferrari sikertelensége miatt, a Le Mans-győztes Richard Bradley úgy véli, hogy "rengeteg" csapat érdeklődne Leclerc iránt, köztük a Mercedes is.

A bajnoki címről álmodozó Leclerc a tavalyi második hely után csalódott volt a szezon előtti teszteken, amikor a Ferrari számára nyilvánvalóvá vált, hogy az SF-23-assal nem lesznek versenyképesek. De míg a rivális csapatoknak, mint a Mercedes és a McLaren, sikerült előrelépniük a szezon közbeni fejlesztésekkel, a Ferrari nem tudta követni a példájukat.

Lehet, hogy a Mercedes vagy az Aston Martin egy opció Charles Leclerc számára?

13 versenyen mindössze három dobogós helyezést ért el, és a Red Bull nem veszített idén futamot, így a spekulációk szerint Leclerc kezd frusztrálttá válni a Ferrari fejlődésének hiánya miatt. Ő ezt tagadja, és kitart amellett, hogy győzni akar a Ferrarival, de Bradley szerint hamarosan más lehetőségek is kínálkozhatnak, akár a Mercedesnél, ha Lewis Hamilton visszavonul, akár az Aston Martinnál, ha a silverstone-i csapat ejti Lance Strollt.

„A nap végén már nem igazán újonc, már egy elég tapasztalt Forma-1-es pilóta, és a hitelessége a paddockban nagyon-nagyon elismert. Sokan vannak, akik komolyan fontolóra vennék Leclerc szerződtetését. Mi van, ha Hamilton visszavonul? A Mercedes biztosan beszélgetne vele. Aztán az Aston Martin a Stroll-helyzettel. Hirtelen ránézel Alonso és Leclerc felállására, ami rendkívül izgalmas lenne. Szóval nem igazán hibáztatom őt. Leclerc frusztrációját a Ferrari is érezheti, mivel Leclerc többször is balesetet szenvedett ebben a szezonban” - mondta a Le Mans-győztes Bradley az On Track GP podcastnek.

A Holland Nagydíj kvalifikáción balesetet szenvedett, míg a verseny első körében Oscar Piastrival való összeérése véget vetett a pontszerzésre tett erőfeszítéseinek. Bradley úgy véli, a monacói pilóta túlságosan is keményen próbálkozik, és figyelnie kellene Carlos Sainz "nagyon nyugodt, összeszedett" hozzáállására, amellyel az 5. helyre ért Zandvoortban.

„Néztem én is a kvalifikációt néhány más, a motorsportban érintett emberrel együtt a hétvégén. Rengeteg hibát követ el, ez nem csak a Ferrarin múlik. Úgy értem, sok olyan dolgot csinál, ami az ő hibája. Elkezdte túlhajtani a Ferrarit. Ha megnézzük, mit csinált Sainz, egy nagyon érett, nyugodt, összeszedett versenyt rak össze, amivel előrébb végzett, mint amit az autó megérdemelt volna.”

Sainz 102 pontjával Leclercet megelőzve az ötödik helyre ugrott a pilóták versenyzői tabelláján, míg Leclerc 99 ponttal a hatodik helyre esett vissza.

Borítókép: Tóth Zsombor / Sport365