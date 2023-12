Arthur Leclerc távozik a Ferrari pilótaakadémiájáról a 2024-es fejlesztési programban bejelentett több változás részeként.

A Ferrari F1-es versenyzőjének, Charles Leclercnek a testvére a következő szezonban elhagyja az akadémiát, de továbbra is "a Ferrari család tagja marad".

Leclerc 2020-ban lett a Ferrari juniorja, azóta volt Formula Regionális Európa-bajnoki második helyezett, FRegional Asia bajnok, Formula 3 futamgyőztes, legutóbb pedig Formula 2 dobogós.

Szintén távozik az akadémiáról James Wharton, aki 2020-ban az első Ferrari Driver Academy Scouting World Final győztese volt. 2023-ban megnyerte az F4 UAE bajnoki címét, és negyedik lett az olasz Formula 4-ben.

Marco Matassa távozik a Ferrari Driver Academy vezetői posztjáról, amelyet 2018 óta töltött be, helyét Jock Clear veszi majd át.

Clear a Ferrari Driver Coachjaként dolgozott, miután 2015-ben csatlakozott a Ferrarihoz, és 1989 óta dolgozik az F1-ben, amikor a Benettonhoz került. Később Jaques Villeneuve mérnöke volt a Williamsnél és Rubens Barrichelloé a Brawn GP-nél.

A Mercedesnél Lewis Hamilton és Michael Schumacher teljesítménymérnöke is volt, mielőtt a Ferrarihoz igazolt volna.

We would like to thank Arthur Leclerc as he moves on from @InsideFDA.



Arthur will remain part of the Ferrari family and we’re excited to see his next journey.#FDA pic.twitter.com/L8t16MM9xZ