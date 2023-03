Fred Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke sajtótájékoztatóján elárulta, igazak a hírek, Charles Leclerc rajtbüntetést fog kapni a Jeddah-i futamon.

A monacói pilóta vezérlését kell cserélni a nagydíjhétvége előtt, ebből pedig csak kettőt használhatnak fel a pilóták a komplett idényben.

„Fejlesztésekkel érkezünk Jeddah-ba, és továbbiakat szeretnénk elhozni Ausztráliába is.” – szabadkozott Vasseur.

A paddock-on belüli pletykák szerint a probléma a Ferrari túlzott rezgésével van, amely kihat a vezérlés működésére. Általánosságban elmondható, hogy ez egy olyan eleme az autónak, amely viszonylag ritkán hibásodik meg, így kifejezetten aggasztó, hogy a maranellói istállónak sikerült két komponenst is „elégetni” egy hétvége alatt.

