Lawrence Stroll, a Forma-1-es Aston Martin istálló tulajdonosa szerint márciusról őszre halasztják az idénynyitónak szánt Ausztrál Nagydíjat, a szezon pedig Bahreinben rajtol majd.

A melbourne-i verseny esetleges törléséről vagy halasztásáról hétfő óta többször is írtak a szaklapok, de eddig a Forma-1 irányítói és az ausztrál szervezők sem közöltek hivatalos információt ezzel kapcsolatban. Az ügy hátterében az áll, hogy Ausztráliában szigorú intézkedéseket, a többi között 14 napos kötelező karantént vezettek be a beutazóknak a koronavírus-járvány miatt.



"Melbourne-t nem törlik a naptárból, csak halasztják, bár ezt hivatalosan még senki nem jelentette be. Ősszel megyünk oda, az első futam pedig Bahreinben lesz" - nyilatkozta Stroll a Reuters brit hírügynökségnek, mielőtt bejelentették volna az Aston Martin idei főszponzorát. A kanadai milliárdos üzletember azt mondta, a csapatok a halasztásról egy online egyeztetésen már hétfőn megegyeztek Stefano Domenicalival, a Forma-1 új vezérigazgatójával.



"Szerintem nehéz két-három hónap előtt állunk, de látszik a fény az alagút végén a vakcina miatt" - fogalmazott Stroll, aki ügyvezető elnöke az Aston Martin sportautó-gyárnak, és irányításával hatvan év után tér vissza a márka a Forma-1-be.



"Ugyanakkor megemelem a kalapom az F1 irányítói és a Nemzetközi Automobil Szövetség szakemberei előtt, hogy tavaly 17 futamos idényt tudtunk teljesíteni komoly probléma nélkül. A legrosszabbakon már túl vagyunk, és a tavaly tanultak alapján már tudjuk, hogy az idén mire kell figyelnünk" - tette hozzá Stroll, aki fiához, az F1-es versenyző Lance-hoz hasonlóan 2020-ban elkapta a fertőzést.



Tavaly az idénynyitó versenyhétvégét nem tudták megrendezni Melbourne-ben a koronavírus-járvány miatt, és később sem, a szezon pedig csak júliusban, Ausztriában kezdődhetett el, és végül 22 helyett csupán 17 futamból állt. Bahreinben tavaly két versenyt is rendeztek, november végén Bahreini Nagydíj, december elején Szahíri Nagydíj néven.



A Magyar Nagydíjra tavaly július 19-én, zárt kapuk mögött került sor a Hungaroringen, az idei naptárban pedig augusztus 1-jei dátummal szerepel a mogyoródi versenyhétvége.

