Bombaként robbant a hír az év elején, hogy a Forma 1-nek sikerült minden engedélyt és megállapodást megszereznie ahhoz, hogy jövőre Las Vegas utcáin is futamot rendezzenek.

A Liberty Media 17 oldalas szándéknyilatkozata a közösségi médiában került nyilvánosságra, amiben szerepelnek a pálya bizonyos részei is.

A dokumentum március 28-i keltezésű, közvetlenül a hivatalos bejelentés előtti.

A levél felfedi, hogy a futam a november 18-i hétvégén lesz majd megrendezve, ami egy héttel az amerikai hálaadás előtt van.

Ezzel valószínűleg a Las Vegas-i lesz a szezonzáró Abu Dhabi-i futamot megelőző, utolsó előtti verseny.

Las Vegas Grand Prix Details:



- The contract runs through 2027.



- It will be keeping the same weekend slot for the five years, and the schedule for the night race will be planned so that track activity will end no later than 1:30am PT each day.#F1 #Formula1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Uwl4ro1Ncp