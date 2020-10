A koronavírus terjedése szinte az összes sportoló életét is átírta. A száguldó cirkusz pilótái általában sokszor magukkal viszik a gyerkőceiket egy-egy versenyre, most azonban a szigorú szabályok miatt erre nincs lehetőségük. Nemcsak a versenyzőknek hiányoznak gyermekeik, hanem a kicsik is alig várják, hogy újra találkozhassanak apukájukkal. Ez történt nemrég Kimi Raikönnenéknél is.



A kis Robin régebben gyakran elkísérte apukáját.



Fotó: Dan Istitene/Getty Images



Az Eifel Nagydíj után hazaérkező Raikönnent a két gyerkőce várta otthon. A videón jól látszik, hogy a kicsik már a jégember megérkezése előtt nagyon izgatottak voltak. Amikor az Alfa Romeo pilótája megjelent az ajtó előtt az 5 éves Robin szinte transzban kezdett el ugrálni, míg a 3 éves Rianna egy pillanatra eltűnt. Nem arról volt szó azonban, hogy a kislány ne örült volna édesapja hazaérkezésének, csupán hátraszaladt egy rajzért, amin egy hatalmas szív volt. A kedves ajándéktól és a kitörő örömtől nemcsak Raikönnen szíve olvadt meg, hanem a miénk is. Garantáljuk, hogy ön is így jár majd, ha megnézi a felvételt.

Borítókép: Instagram.com/kimmimatiasraikonnen