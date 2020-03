Kimi Raikkönen szerint a korábbi Ferrari csapatát nem kellene 2020-ban ennyire leírni. A bajnokság esélyesének ettől függetlenül a Mercedest tartja.

A finn pilóta neve már összeforrt a Forma-1-el, aki a második szezonját kezdi meg az Alfa Romeo színeiben. A mai napig ő az utolsó, aki világbajnok tudott lenni a Scuderiával.

Amióta távozott a csapattól, a Ferrari egyáltalán nem mutatott igazán nagy előrelépést, sőt… Míg Sebastian Vettellel közösen sokszor bajnoki kihívók tudtak lenni, addig 2019-ben esélyük sem volt a Mercedes ellen. Amennyiben hinni lehet a teszteknek és a 2020-as jóslatoknak ez az idei szezonban sem fog nagyon változni.

Raikkönen szerint is a Mercedes tehát az esélyes a végső győzelemre. „Nehéz lenne ellennük fogadni, hiszen ők voltak most is a leggyorsabbak és a legerősebbek is. Ha pénzt kellene feltennem, akkor rájuk tennék. De természetesen sosem tudhatod teljesen biztosan, bármi megtörténhet. Remélhetőleg ismét látunk majd izgalmas versenyeket és kiegyenlített küzdelmeket” – mondta a tesztek alapján a finn pilóta a spanyol sajtónak.

Kimi reálisan próbálja látni a dolgokat, de bízik abban is, hogy a Ferrari méltó ellenfele lesz idén a Mercedesnek.

„Nem úgy tűnik, hogy nagyon hamar le lehet őket győzni, de a siker senki számára nem könnyű feladat. A Ferrarinak hatalmas múltja van, és mindig a legjobbakat szeretném nekik. Bízom benne, hogy végül bajnokesélyesek lehetnek.” – Arra a kérdésre, hogy szerinte miben kell javulnia az olasz csapatnak csak annyit mondott: „Gyorsulniak kell, és sokkal kiegyensúlyozottabbá kell válniuk. Csak így küzdhetnek a bajnoki címért, amit meg is érdemelnének.”

Ezt követően a saját elvárásairól és céljairól is ejtett pár szót.

„Nincs igazán elvárásom, mivel még nem tudom megállapítani az erősorrendet. Ezt még senki sem tudja igazából. Melbourne-ben kiderül. Szeretnénk jobbak lenni a tavalyi szereplésünknél. Tanulnunk kell az eddigi hibáinkból, de persze sok külső tényező is befolyásolja a helyzetünket. A személyes célom, hogy a legjobb teljesítményemet nyújtsam, és élvezzem a versenyzést.”

Forrás: grandprix.com

Borítókép: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images