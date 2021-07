Kiengedték a kórházból a súlyos balesetet szenvedett holland pilótát, Max Verstappent. A Red Bull holland pilótája a tegnapi futamon súlyos balesetet szenvedett, miután a verseny elején ütközött a hétszeres világbajnok, brit Lewis Hamiltonnal.



A 2021-es évi Forma 1-es világbajnokságon vezető Max Verstappen édesapjával, a korábbi Forma 1-es pilótával, Jos Verstappennel tett fel közös képet Twitter oldalára, ahová ezt írta.



"Kiengedtek a kórházból, miután kiderült, hogy nincsen semmi bajom. Köszönöm a támogató üzeneteket, a legjobbakat kívánom mindenkinek".

Cleared from the hospital after all the checks were ok. Thank you to everyone for all the nice messages and best wishes pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4