Közzétette a jövő évi versenynaptárt a Forma-1 vezetősége, amiből kiderül, hogy az évad február 29-én kezdődik Bahreinben, majd Szaúd-Arábiában és Ausztráliában folytatódik. Érdekesség, hogy az első két versenyt a Ramadan miatt szombaton rendezik majd meg, míg Las Vegas-ban alapvetően is egy nappal korábban került volna sor a pontosztásra.

A Magyar Nagydíjhétvégét július 19-re tették, míg a nyári szünet a Belga futamot követően kezdődik és közel egy hónapig nem láthatjuk kedvenceinket egymással küzdeni, majd Hollandiában folytatódik minden onnan, ahol korábban véget ért.

