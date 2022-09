A Motorsport South Africa elnöke a helyi promótert okolja azért, hogy nem szerepel a 2023-as versenynaptárban a Kyalami-pálya.

Legutóbb idén júniusban hallattak magukról a szervezők, akkor azt mondták, dolgoznak a megállapodáson, hogy 1993 után pont a 30 éves évfordulón újra rendezzenek futamot Dél-Afrikában.

Ezzel szemben – hiába a rekordméretű, 24 futamos versenynaptár – a Kyalami-pálya kimaradt a programból, úgy, hogy olyan új helyszínek, mint például Las Vegas, helyet kaptak.

Hasonló esetekben ritkán derül fény arra, hogy mi is a valódi oka egy pályázat meghiúsulásának, most azonban a Motorsport South Africa elnökének, Anton Rouxnak hála betekintést nyerhettünk abba, hol csúsztak el az egyeztetések:

„Az ok, amiért a 2023-as nagydíj nem jött létre, hogy az F1 által kinevezett promóter nem tudta teljesíteni a pénzügyi garanciákat.”



„A probléma nem a FIA, az F1, az MSA vagy a kormány hozzállásával volt. Pusztán az volt a probléma, hogy a promóter nem tudta teljesíteni a vállaltakat. Le kell cserélnünk a promótert, hogy 2024-re ismét megpróbálhassunk pályázni.”

Roux elmondta azt is, hogy a dél-afrikai fiataloknak több kapcsolódási pontra van szükségük a sporthoz, hogy később olyan sztárokat tudjanak kinevelni, mint Lewis Hamilton vagy Max Verstappen.

