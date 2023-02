Lewis Hamilton az elsők közt vizsgálta át tüzetesen a Red Bull 2023-ra készített modelljét.

A Red Bull a téli időszakban mindent megtett azért, hogy ne derüljenek ki a fejlesztései. Az istálló a New York-i bemutatóján csak az új festését leplezte le, az RB19-ről pedig csak egy olyan rövid videót tett közzé, amin nem látszódott tisztán az autó.

Nem csoda, hogy mindenki izgatottan várta a szezon előtti utolsó teszthétvégét, ahol minden titokról lehullt a lepel.



A Mercedes hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton egyből kapott is az alkalmon, és az elsők közt ment oda a Red Bullhoz, hogy megvizsgálja az autót.





Hamilton and Bottas have a quick inspection of the Red Bull Racing RB19 pic.twitter.com/WdkfRoYZoY