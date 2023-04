A címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a háromszor is félbeszakított vasárnapi Forma-1-es Ausztrál Nagydíjat Melbourne-ben, ahol pályafutása során először diadalmaskodott.

A 25 éves Verstappennek ez az idei második és pályafutása 37. futamgyőzelme, melynek köszönhetően növelte előnyét a vb-pontverseny élén.



Verstappen mögött a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) ért célba, míg a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonso (Aston Martin) harmadik lett.



A rajt után George Russell (Mercedes) már az első kanyarban megelőzte a pole pozícióból startoló Verstappent, aki a kör végére még egy helyet veszített, ugyanis Hamilton szintén lehagyta egy határozott manőverrel. A monacói Charles Leclerc-nek (Ferrari) a harmadik kanyarig tartott a futam, akkor a sóderágyba csúszott és fel kellett adnia a küzdelmet. Az eset miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, amely a harmadik kör végén útjára engedte a mezőnyt, elől Russell, majd sorrendben Hamilton és Verstappen száguldott.



Néhány körrel később Alexander Albon (Williams) csúszott meg az egyik kanyarban és a gumifalnak csapódott, így ismét érkezett a Safety Car. Russellt ekkor az élről a boxba hívta kerékcserére a Mercedes, ez azonban pár perccel később rossz döntésnek bizonyult. A pályára került törmelék miatt ugyanis piros zászlóval félbeszakították a futamot, így bármelyik autón szabadon lehetett gumit váltani.



A mezőny nagyjából 15 perc után folytathatta a versenyt, mégpedig állórajttal, és ezt követően Hamilton, Verstappen, Alonso volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje. Verstappen aztán nagyon hamar és könnyedén átvette a vezetést Hamiltontól, majd Russell volt kénytelen feladni a futamot műszaki hiba miatt.



Az izgalmakra egészen a futam végéig kellett várnia a nézőknek, addig nem sok minden történt, viszont három körrel a leintés előtt újfent piros zászlóval leállították a viadalt. Erre egy felniről leszakadt és a pályán heverő gumi miatt került sor, így az utolsó két körnek ismét állórajttal vágtak neki a versenyzők.



Az új start után már az első kanyarban és az azt követő egyenesben is történtek ütközések, így azonnal ismét piros zászlós félbeszakítás következett, majd a versenybíróság új rajtot rendelt el. Ennek a sorrendje ugyanaz volt, mint az előzőé, de akik kiestek, azok már nem állhattak fel a rajtrácsra. A mezőny így a biztonsági autó mögött teljesített egy kört, melynek végén leintették a futamot.



WOW! WOW! WOW!



Absolute CHAOS after the restart! RED FLAG again! pic.twitter.com/LmoqqnA77B

— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 2, 2023