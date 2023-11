Ömlő eső, koromsötét égbolt. Ez jellemzi jelenleg az időjárást a Brazil Nagydíj helyszínén. Az FIA úgy döntött, evakuálják a boxutcát, ott kellett hagyni az autókat és az is elképzelhető, hogy kijárási tilalmat vezetnek be a paddockban.



A csapatok tagjai a közösségi helységekben húzzák meg magukat, miközben a sajtótájékoztató elkezdődött az időmérő első három helyezettjével.

Andy Hone, a Forma-1 egyik fotósa nemrég jelentette, hogy a pálya egyik sarkánál lévő lelátó is megsérült a viharban, annak teteje pedig teljesen beomlott.

What a scary 10 minutes on track! A grandstand roof collapsed at the last corner and nearly got decapitated by falling debris! #F1 #Formula1 #BrazilianGP pic.twitter.com/dWvkpgVweO