A Las Vegas-i futam kihívás lesz, nem csak a versenyzőknek, de a csapatoknak és még a gumiknak is.

A Forma-1 több mint félmilliárd dollárt fektetett a Las Vegas-i Nagydíjba, a száguldó cirkusz legújabb, legcsillogóbb versenyébe, amely reményei szerint évtizedekig a naptár egyik fénypontja lesz.

A világ egyik legpezsgőbb és legszórakoztatóbb városában megrendezésre kerülő esemény csillogása és pompája közepette azonban még mindig van egy verseny, amely ugyanolyan értéket képvisel, mint bármelyik másik a naptárban és amiért ugyanúgy 25 pont és egy trófea jár a győztesnek.

A szokásosnál is későbbi rajt (helyi idő szerint este 10 órakor rajtol a mezőny), azonban az F1 egyik legnagyobb változójára a gumiabroncsok működésre bírására és optimális hőmérsékletre hozására is nagy hatással lesz, és így magára a verseny kimenetelére is nagy befolyással lehet.

Miközben a 20 autó több mint 300 km/óra feletti sebességgel száguld végig a Las Vegas Strip-en, a hőmérséklet körülbelül 5-10 celcius fok között lesz majd. Las Vegasban novemberben a minimum átlaghőmérséklet 8 Celsius-fok, ami elég hidegnek mondható, így valószínűleg ez lesz az F1 történetének egyik leghidegebb versenye. Az eddigi mért legalacsonyabb hőmérséklet rekordját az 1978-as Kanadai Nagydíj tartja, amelyet október elején rendeztek Montrealban.

"Valószínűleg ez az első alkalom, hogy ilyen hideg körülményekre kell számítanunk" - mondta Mario Isola, a Pirelli gumiszállító F1-es vezetője a The Athleticnek. Elismerte, hogy ez egy "nagy ismeretlen" lesz a versenyzők számára is.

Ez pedig így a Las Vegas-i versenyt az egyik legnagyobb kihívást jelentő Forma-1-es futammá teheti az idei naptárban.

Throwing it back to when Checo and Red Bull Racing took over Las Vegas in style!



We can't wait for next weekend's inaugural race!



x @redbullracing #LasVegasGP #F1 @SChecoPerez pic.twitter.com/8qE8fNx3nx