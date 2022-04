Johny Herbert egyetért Helmut Marko azon felvetésével, hogy Lewis Hamiltonnak vissza kellett volna vonulnia a tavalyi idényt követően .

A Red Bull sportigazgatója ezt azután állította, miután az Emilia Romagna Nagydíjon Hamiltont lekörözte a későbbi futamgyőztes Max Verstappen.

Míg Verstappen megnyerte a versenyt, addig Hamilton a 13. helyen ért célba.

A Mercedes csapatánál már a tesztelések alatt lehetett érezni, hogy nagyon nehéz évnek néznek elébe.

Ennek eredményeképpen Lewis Hamilton csak a hetedik helyen áll a világbajnoki pontverseny idei szezonjában és szót ejtett a vb cím megnyerésének esélyéről is.

Azonban egy nappal a 2021-es Abu Dhabi futamon történtek után a háromszoros futamgyőztes Johny Herbert csak legyintett Helmut Marko azon megjegyzésére, hogy Hamiltonnak vissza kellene vonulnia.

Alone we can do so little, but together we can do so much. We’re all in this together. pic.twitter.com/TkpzwKMlG0