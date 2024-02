Az Andretti Cadillac közleményt adott ki, miután a Forma-1 elutasította a 11-dik gyártóként való részvételre vonatkozó javaslatát.

Az egykori versenyző, Michael Andretti által vezetett projekt már évek óta készül, mivel tavaly átment az FIA kezdeti vizsgálati eljárásán.

A sport kereskedelmi jogait birtokló Formula One Managementtel folytatott megbeszéléseket követően azonban az F1 úgy döntött, hogy elutasítja Andretti ajánlatát.

A testület kijelentette, hogy nem volt meggyőződve arról, hogy Andretti csatlakozása a rajtrácshoz előnyös lenne a sportág számára, és kétségei voltak azzal kapcsolatban, hogy mennyire lenne versenyképes.

Mario Andretti, az 1978-as F1-es világbajnok és Michael édesapja a közösségi médiában fejezte ki csalódottságát a döntés miatt.

Statement from Andretti Cadillac. They “strongly disagree” with F1’s assessment of their team and say they are “committed to placing a genuine American works team in Formula 1” and insist they have made “significant progress” in “developing a highly competitive car” pic.twitter.com/ivJDZfoFiV