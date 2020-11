Max Verstappen volt a leggyorsabb a Forma-1-es Török Nagydíj harmadik szabadedzésén.

A Red Bull holland pilótája a pénteki két tréningen is a legjobbnak bizonyult.



Szombaton Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője érte el a második legjobb köridőt, a thaiföldi Alexander Albon, Verstappen csapattársa pedig a harmadikat.



A brit Lewis Hamilton (Mercedes), aki Isztambulban begyűjtheti a hetedik világbajnoki címét, nem autózott mért kört.



A harmadik gyakorláson a versenyzők dolgát nagyon megnehezítette, hogy a számukra gyakorlatilag ismeretlen, ráadásul frissen aszfaltozott pálya vizes volt, mert esett az eső. Sok volt a csúszkálás, komoly odafigyelést igényelt az autók pályán tartása, ami sokszor nem is sikerült. A csapatoknak fejtörést okozott a helyes beállítások megtalálása, már csak azért is, mert a versenyzők kevés kört teljesítettek.

Eredmények (a formula1.com alapján):

3. szabadedzés:



1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:48.485 p

2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:49.430

3. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:50.059

4. Esteban Ocon (francia, Renault) 1:53.897

5. Lando Norris (brit, McLaren) 1:53.995

6. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:54.490

pénteki eredmények:



1. szabadedzés:

1. Verstappen 1.35.077 perc

2. Albon 1:35.318

3. Leclerc 1:35.507

4. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:35.543

5. Vettel 1:35.620

6. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 1:36.738

2. szabadedzés:

1. Verstappen 1:28.330 perc

2. Leclerc 1:28.731

3. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:28.905

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:29.180

5. Albon 1:29.363

6. Kvjat 1:29.689



A további program:

szombat:

időmérő edzés 13.00

vasárnap:

futam 11.10

Borítókép: Tolga Bozoglu - Pool/Getty Images