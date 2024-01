Ne lepődjünk meg, ha februárban a Red Bull lerántja a leplet egy olyan autóról, amely sokban hasonlít a 2023-as autóra, mind a formáját, mind a festését tekintve. Végül is, miért változtatnánk azon, ami jól működik és azonnal felismerhető?

A Red Bull festése - eltekintve az itt-ott vagy különleges, egyedi minták esetében végrehajtott módosításoktól - a 2005-ös Ausztrál Nagydíjon történt debütálása óta változatlan maradt.

A Ford 2026-ban csatlakozik motorpartnerként - de mi lenne, ha a motorgyártó és a Red Bull úgy döntene, hogy kicsit felfrissítik a dolgokat?

Red Bull xx Ford.



What could a potential livery look like when the two team up in 2026?#F1 #F1News #F12024https://t.co/SUkv2rbvs2