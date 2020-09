A nemzetközi sajtó elsősorban a címvédő és hatszoros világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) hibáiról, és az ezekért kapott tíz másodperces időbüntetésről írt a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíj másnapján.



Nagy-Britannia:



The Guardian:



"Valtteri Bottas győzött Szocsiban, ez volt a második sikere idén. A Mercedes boxában viszont nem is lehetett volna fagyosabb a hangulat. A frusztrált és csalódott Hamilton harmadik lett Max Verstappen mögött, utóbb pedig a versenybíróságra és a nemzetközi szövetségre (FIA) panaszkodott, mert meggyőződése, hogy ő és csapata a sikereik miatt kerülnek állandóan a célkeresztbe."

Spanyolország:



El País:



"A szombati pole pozíció a lehető legjobb helyzetbe hozta Hamiltont, hogy megszerezze pályafutása 91. futamgyőzelmét, s így ebben a statisztikai mutatóban egy szintre kerüljön Michael Schumacherrel. Ennek ellenére egy olyan hiba, amely kezdő versenyzőtől is meglepő, és különösen az Hamilton esetében, megakadályozta őt abban, hogy beállítsa a német versenyző rekordját."

Mundo Deportivo:



"Vannak olyan napok, amelyeken az a legjobb, ha az ember fel sem kel az ágyból. Ez a vasárnap egy ilyen nap volt Hamilton számára, aki mellett normál esetben mindig ott áll a szerencse. Beállíthatta volna Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját, de emlékezetes verseny helyett végül egy olyan lett, amelyet jobb lesz minél előbb elfelejtenie."

Olaszország:



La Repubblica:



"Lehetséges, hogy egy olyan versenyző, egy akkora zseni, mint Hamilton, ne ismerje a szabályokat? Lehetséges. Ez pedig a vasárnapi Orosz Nagydíjon be is bizonyosodott, ráadásul kétszer. Úgyhogy akkor itt egy tanács: az edzőteremben emelgetett súlyokon kívül néha egy könyvet is vegyen a kezébe... Legalább azt, amely a Forma-1-es szabályokat tartalmazza."

Svájc:



Blick:



"A hatszoros világbajnok Lewis Hamilton a saját maga által elkövetett hibákkal egyedül is izgalmassá tudja tenni a vb-címért folyó küzdelmet. Miután harmadik lett Szocsiban Bottas és Verstappen mögött, a brit még egy futamra szóló eltiltást érő büntetőpontot is összeszedhet a következő négy versenyen."

Ausztria:



Kurier:



"Semmi sem jött össze Lewis Hamiltonnak, ami a 91. futamgyőzelméhez kellett volna, mellyel beállítaná Michael Schumacher rekordját. A brit címvédő mindent jól csinált a versenyen, végül viszont csak harmadik lett, miután hibázott a rajtrácsra kivezető körében, valamint ott végzett próbarajtot, ahol a szabályok szerint tilos. Ennek az eredménye 10 másodperces időbüntetés lett, ami tönkretette a versenyét."

