Ami korábban csak pletyka volt, az most hivatalossá vált: hat új sprintversennyel dobják fel az idei évet a Forma-1-ben, és a kvalifikációkat is kettéválasztják már a bakui versenyhétvégétől kezdődően, összesen hat hétvégén.

A pénteki napon ugyanúgy megmarad az első szabadedzés, majd ezt követően jön az időmérő, ami meghatározza a vasárnapi nagy verseny rajtsorrendjét.

Szombaton a sprinteké lesz a főszerep. Első körben egy rövidített időmérőn kell bizonyítaniuk a csapatoknak, ami a később kezdődő 100KM-es futamon határozza meg a rajtpozíciókat.

A sprintkvalifikáció egyben a szokásos hétvégéken megtartott második szabadedzést is kiváltja, ahol a Q1 tizenkettő, a Q2 tíz, míg a Q3 nyolc percig tart majd. Az első kettő etap alatt a közepes keverékű gumik használata kötelező, míg az utolsóban a lágyaké.

Introducing... Sprint Saturday



All-new weekend format

Saturday's Sprint sessions do not affect the Grand Prix

Friday's qualifying sets Sunday's grid

New Sprint Shootout qualifying session



The first Sprint Saturday is only four days away! #F1Sprint pic.twitter.com/vPq9kYuyH4