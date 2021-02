Az elmúlt napokban olyan szóbeszédek jelentek meg Németországban, hogy Nico Hülkenberg lehet Sebastian Vettel csapattársa az Aston Martinnál, ha Lance Stroll nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, vagy jóval elmarad a négyszeres világbajnoktól.



Fotó: Peter Fox/Getty Images



Ez a lehetőség nagyon valószínűtlen, mivel a csapat többségi részvényese, a kanadai üzletmeber Lawrence Stroll. Ezért inkább az a lehetséges, hogy Seb nem tudja tartani a lépést Lance-el. Hülkenberg két futamon vett részt az előző szezonban beugróként, ahol nem teljesített rosszul. Viszont reálisan látja a helyzetét és tudja, hogy sérülés kivételével nagyon nehéz lesz most beülnie az Aston Martinba.

„Sebastiannak már van csapattársa, így nem én fogom vezetni azt az autót, ez adott. Ennek ellenére szeretnék maradni a Forma-1-ben, és megpróbálnék állandó helyet találni 2022-re. Ki tudja, mi fog történni ebben az évben, én várni fogok” – mondta Hülkenberg.



Fotó: Ina Fassbender - Pool/Getty Images

Be part of history. 03.03.21 #UnlockTheVault for the best seat in the house. #IAMF1



https://t.co/vyPLT3aJCX pic.twitter.com/so5pzx1LFb