Christian Horner reméli, hogy Daniel Ricciardo a Forma-1-ben marad és visszatalál majd legjobb önmagához.



Az ausztrál versenyző nemrég jelentette be, annak ellenére, hogy még 1 év hátra van a szerződéséből, közös megállapodással szerződést bontott a McLarennel. A pilótának nem lesz könnyű dolga, ha a sorozatban szeretne maradni, mivel mindössze 3 istállónál van még szabad hely.



A Red Bullhoz való visszatérése is lehetetlen, mivel Max Verstappen és Sergio Pérez is legalább2024-ig a csapat kötelékében marad. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner ennek ellenére drukkol egykori tanítványának, és azt mondja, szeretné az ausztrált újra a legjobb formájában látni.



„A velünk eltöltött idő alatt fiatal versenyzőként nőtt fel a junior program keretein belül, és megnyerte a Forma-3-as bajnokságot. Aztán a Toro Rosson keresztül belépett a Red Bull Racingbe, és amit elért velünk, az fenomenális volt. Kétszer világbajnoki harmadik volt, és a hét győzeleme mellett sok-sok dobogót begyűjtött.”

„Nagyon rossz látni, hogy küzd, és remélhetőleg talál helyet a Forma-1-ben. Ha előre nézünk, úgy gondolom, hogy hiányozna a Forma-1-ből. Nagy karakter, nagy személyiség.”



„Nem hiszem, hogy az igazi Daniel Ricciardót látjuk jelenleg. Szóval jó lenne látni, hogy újra megtalálja önmagát, és talál egy ésszerű megoldást a következő évre” – zárta szavait

Borítókép: Mark Thompson/Getty Images