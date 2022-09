Christian Horner szerint még sosem fordult elő, hogy Lewis Hamilton elismerte volna Max Verstappen tehetségét.



A két pilóta a tavalyi szezonban a végletekig kiélezett csatát vívott, melyet aztán végül a holland nyert meg, igaz ennek körülményeit máig sokan vitatják.

Abban az évben a holland és a brit között több kérdéses szituációba is belekeveredett. Ilyen volt a nagy sebességű ütközés Silverstone-ban, amelyben Verstappen akkora lendülettel ütközött a falnak a Copse-nál, hogy az esetet követően kórházba kellett szállítani. Verstappen is Hamilton autója Monzában is összeakadt egymással, és ezt követően a feszültség egyre nőtt a páros tagjai közt.



Ugyanakkor nem egyedi este, hogy két autó kerekei összeérnek a szoros küzdelemben, Verstappennel idén is történt ilyen, most azonban Charles Leclerc volt a túloldalon. A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner szerint a két esetet nem lehet összehasonlítani, mivel a koccanásban érintett pilóták közti kapcsolat teljesen más.



„Tudod, van különbség, talán más a tisztelet Charles iránt” – mondta Horner a Beyond the Grid podcastban.



„Gyerekkoruk óta versenyeztek egymással, és kölcsönösen tisztelik egymást. Lewistól soha nem hallottam, hogy elismerte volna Max képességeit. És így természetesen egy kicsit nagyobb késszúrás volt tőle, és ezt érezni lehetett” – tette hozzá.



Boríkép: David Ramos/Getty Images