A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner úgy véli, hogy a Mercedesnél arra biztatják a pilótákat, hogy minél jobban hangsúlyozzák ki a csapatrádión az egészségügyi problémáikat.



A Mercedes pilótája, Lewis Hamilton hátfájásra panaszkodott az Azeri Nagydíj után. Az angol megjegyzései azt követően érkeztek, hogy az istálló másik pilótája, George Russell azt javasolta az FIA-nak, hogy vizsgálja meg a talajhatásokra vonatkozó aerodinamikai előírásokat, amelyek nagy szerepet játszottak a Mercedes autójának pattogásában. Míg a Ferrari és a Mercedes küzd a jelenséggel, addig a Red Bull Racing mérnöki csapata úrrá lett a problémán.



Bár a Mercedes remekelt és a 3. és a 4. helyet szerezte meg, a két Red Bull mögött, a csapat sztárpilótája, Lewis Hamilton gyötrelmes perceket élt át a futam alatt. A hétszeres világbajnok a pattogás okozta hátfájásra panaszkodott, aminek következtében a brit a verseny után nehezen tudott kiszállni az autójából. Hamilton a futam után nyilatkozataiban is kihangsúlyozta, pokoli fájdalmat élt át.



„Az adrenalinnak köszönhetően éltem túl a versenyt, már a fogaim csikorgattam a fájdalomtól. Nem tudom kifejezni azt a fájdalmat, amit éreztem, főleg a célegyenesben” – mondta.



A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff azt is kilátásba helyezte, hogy Hamiltonnak a hátfájdalmai miatt ki kell hagynia a következő futamot.

Ennek ellenére a Red Bullnál úgy gondolják, hogy a pilóta sérülései valójában nem olyan súlyosak, és direkt túloznak egy esetleges vizsgálat miatt.



„Én is azt mondanám nekik, hogy amennyit csak tudnak, nyavalyogjanak a rádión keresztül, és csináljanak belőle annyi problémát, amennyit csak tudnak. Ez a játék része.”



Amikor a Red Bull csapatfőnökét, arról kérdezték, hogy szerinte a csapat bíztatta-e Hamiltont a panaszkodásra, azt felete: természetesen.

Horner úgy véli, hogy ha a Mercedes valóban aggódna Hamilton és Russell egészségéért, akkor egyszerűen megemelné az autó menetmagasságát, ahelyett, hogy az autó teljesítményét helyezné előtérbe.



„A legegyszerűbb egy autót megemelni. Minden csapatnak megvan a lehetősége, hogy megtegye ezt” – mondta Horner a médiának.



„Választhatnak, hogy hol vezessék az autót, és soha nem szabad olyan autót vezetni, amely nem biztonságos. Úgy gondolom, hogy ez inkább a technikás srácoknak szól, mert bizonyos autóknak vannak problémái, és vannak olyan csapatok, amelyeknek nagyon kevés problémájuk van. Tisztességtelennek tűnik megbüntetni azokat, akik tisztességes munkát végeztek, szemben azokkal, akik esetleg hibáztak a tervezésnél” – fejtette ki.



„Láthatod, hogy kényelmetlen. Vannak erre megoldások, de ez az autó teljesítményének rovására megy. Tehát a legegyszerűbb, ha biztonsági szempontból panaszkodunk.



„Úgy gondolom, hogy ha ez valódi biztonsági probléma volt az egész pályán, akkor ezt meg kell vizsgálni, de ha csak néhány csapatot érint, akkor ezzel a csapatnak kell foglalkoznia” – zárta szavait.

Borítókép: Clive Rose/Getty Images