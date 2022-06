Christian Horner elismerte, hogy Michael Masi versenyigazgató hibázott a 2021-es szezon utolsó versenyén.



A tavalyi szezon legvitatottabb pillanatában Masi úgy döntött, hogy a Max Versteppen és Lewis Hamilton közt autózó lekörözött versenyzőket. Verstappennek így a frissebb gumikon lehetősége volt arra, hogy megelőzze a hétszeres világbajnokot és élt is ezzel. Így a holland lett a világbajnok. Ezt követően a Mercedes jogi lépésekkel fenyegetőzött, és bár ezzel nem jutottak semmire, Masit a 2022-es szezon kezdete előtt eltávolították a posztjáról. A versenyigazgatói feladatokat pedig jelenleg Eduardo Freitas és Niels Wittich végzi el.

Masi döntése közvetlenül Hornernek és a Red Bullnak kedvezett , de a csapatfőnök most elismerte, hogy a korábbi versenyigazgató hibázott.



„Egy hibát követett el, mivel nem engedte, hogy minden lekörözött autó magától kimenjen a többiek közül” – mondta Horner a Cambridge Unionnak.



„Azt hiszem, volt három autó, amelyeket a mezőny hátsó részében tartottak, és nem tudtak a mezőny végére állni. Ez volt az egyetlen hiba, amit elkövetett.”



A 48 éves férfi azt mondta, ahogy Masival bántak az rendkívül durva volt.



„Tehát úgy gondolom, hogy rendkívül durva, hogy nyilvánosan meghurcolták, majd számos trollkodás és online bántalmazás érte anélkül, hogy valóban támogatta volna a mögötte álló szövetséget.”



„Sok olyan döntést hozott tavaly, amiről úgy éreztük, hogy ellenünk ment, legyen szó sárga zászlókról a katari kvalifikáción, vagy a Lewis-szal történt silverstone-i incidensről. De sajnáltam őt, több támogatást kellett volna kapnia a bajnokság után, mert hihetetlenül nehéz helyzetben volt.”



Horner azt is elmesélte, mit érzett a verseny záró szakaszai alatt.



„A verseny nagy részében azt hittem, hogy a Mercedes dominál” – mondta.



„Kvalifikáltunk a pole-ra, de Lewis elhúzott és ő irányította a versenyt. Azt gondoltam, hogy az egyész évben olyan közel voltunk a célhoz, de hogy mindkét bajnokságot elveszítsük? Hogyan fogom összeszedni Maxot? Mit fogok mondani a csapatnak? Hogyan fogom felvidítani őket?



„Azt hiszem, kapcsolatban voltam a Sky kommentátoraival, ami mindig érdekes élmény, és megkérdezték, hogy látom. Azt mondtam, nos, azt hiszem, szükségünk lesz valamire a versenyistenektől, hogy megfordítsuk ezt a helyzetet, majd Nicholas Latifi megjelent, így nem vettem észre, hogy vonalban vagyok" - zárta szavait.

Borítókép: Alex Morton/Getty Images a Red Bull Racing