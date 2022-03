Christian Horner elismeri, hogy a Red Bull erőforrásokkal kapcsolatos problémák aggodalomra adnak okot.

Ebben a szezonban a Red Bullnak saját motorosztálya van, a Red Bull Powertrain Division, a Milton Keynes-i alakulat vette át a Hondától az erőforrások irányítását. A japán gyártó továbbra is támogatja a Red Bull projektet. Bár a Honda a 2021-es szezon végén hivatalosan kilépett a Forma-1-ből, továbbra is gyártják, összeszerelik és támogatják az általuk tervezett motort.

„Most az eredeti elképzeléstől teljesen eltérő megoldást is találtunk. A motorokat 2025-ig Japánban gyártják, egyáltalán nem nyúlunk hozzájuk” – mondta Helmut Marko, a Red Bull motorsport-tanácsadója az Autorevue magazinnak még januárban.

