2023-ra várhatóan 24 futamra bővül az egy évben megrendezendő versenyek száma, ugyanis visszatér a Kínai Nagydíj, illetve Las Vegasban is futamot rendeznek.

Ez a folyamatos bővülés egyre inkább megterheli a csapatokat, amellett, hogy váltásban végzik az operatív feladatokat, sok részlegnek így is képtelenek elég pihenőidőt adni a hétvégék között.

A jövő évre már 20%-kal rendeznek majd több futamot, mint öt éve, ez pedig nagy változás, mondja Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke:

„Egy év 52 hétvégéből áll. Ha abból 24-en versenyhétvégénk lesz, az elég soknak tűnik.”



„Persze, aztán ránézünk a naptárra és látjuk az új helyszíneket és ezt gondoljuk: Naná, hogy bevállalok egy plusz hétvégét egy Las Vegasi versenyért. Ha Dél-Afrika is bekerülne, arra is határozottan szánnék egy plusz hétvégét.”



„Visszatér Kína is. Ez egy nagyon fontos piac az F1-nek, így érthető, hogy miért kell szerepelnie a naptárban. Az F1-nél keményen dolgoznak azért, hogy a hétvégék rövidebbek legyenek számunkra. Erre mindenképpen szükség lesz, de még így is a határokat feszegetjük.”

2023-ban új izgalmas helyszínek és régi, jól ismert pályák is helyet kapnak a naptárban. Las Vegas már biztosan érkezik, emellett 1993 óta először Kyalami is várhatóan szerepet kap, így újra lesz Dél-Afrikai Nagydíj, ezzel pedig egyedül az Antarktiszon nem lesz F1-es futam. A Covid kitörése óta először a mezőny Kínába is visszatér, illetve Katarban is lesz futam.

Az idei versenyek közül 2022 végén jár le a belga és francia nagydíjak licensze, így azok helye erősen kérdéses 2023-ra.

Fotó: Robert Szaniszló/NurPhoto via Getty Images