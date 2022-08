Újabb veteránnal erősít a csapat, Fernando Alonso 2023-tól a zöldek pilótája.

Csütörtökön Sebastian Vettel egy érzelmes videóban tudatta a világgal, megannyi futam és idény után úgy döntött, a 2022-es szezon lesz számára az utolsó.

Istállója, az Aston Martin számára több opció is volt a helyettesítésére, a végső megoldás viszont talán egy kissé meglepő.

Mike Krack elmondta, nem készültek B-opcióval arra az esetre, ha Vettel nem folytatja velük jövőre is, így gyorsan kellett cselekedniük.

Úgy látszik azonban, ez nem okozott nekik gondot, mivel mindössze négy nappal a bejelentést követően már meg is van az utód, a kétszeres világbajnok Fernando Alonso személyében, aki az Alpine-t hagyja ott a kedvükért.

„Az egész istálló nagyon izgatott Fernando érkezésétől, mivel hatalmas tapasztalata van és még mindig elképesztően gyors.”



„A választásnál egyértelmű volt, hogy egy olyan tehetséges és különleges versenyzőt keresünk, mint Fernando, mivel a célunk az, hogy egy fejlődő, győztes csapatot építsünk.”

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. #WeClimbTogether