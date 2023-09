Max Verstappen gőzerővel robog a harmadik világbajnoki elsősége felé, Szuzukában aratott győzelme pedig okot ad arra, hogy elkezdjünk számolgatni.



Katarban Verstappen rögtön meg is kapja az első esélyt, ehhez pedig a vasárnapi futamig sem kell várni, ugyanis sprintet is rendeznek, a holland pedig már ott is vb-győztes lehet.

Ehhez nem kell mást tennie, mint legalább a hatodik helyen végezni a sprinten. Ezzel 172 pont lesz a különbség közte és Perez közt (ha a mexikói nyer a sprinten), ami pont annyi, mint amennyit még lehetősége lenne gyűjteni Checónak.

Ha Perez második lesz szombaton, Verstappen számára elég a hetedik hely, ha harmadik, akkor pedig a nyolcadik. A végső forgatókönyv szerint, ha Perez negyedik, vagy rosszabb helyen végez a katari sprinten, Verstappennek egyáltalán nem kell pontot szereznie ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot.

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365.hu