Úgy tűnt, hogy egy időre minden figyelem Helmut Markóra terelődött, de most ismét teljes mértékben visszatér a brit csapatfőnökre. Az új pletykák szerint ugyanis mégiscsak kirúgnák, méghozzá Ausztrália előtt.



Christian Hornert nem megfelelő viselkedéssel vádolták, de a Red Bull cáfolta ezeket a vádakat, és kijelentette, hogy a csapatfőnököt egy belső vizsgálat után mégis ártatlannak találták.

Most mégis úgy tűnik, hogy a történetnek lehet egy másik oldala is. Korábban Jos Verstappen is felszólította a csapatot, hogy rúgják ki Hornert, hogy helyreálljon a teljes béke a csapatnál.

Az F1-Insider információi szerint Hornert mégiscsak kirúgnák, méghozzá az Ausztrál Nagydíj előtt. Oliver Mintzlaff és örököse, Mark Mateschitz már régóta ki akarta rúgni a Red Bull Racing csapatfőnökét, de a thaiföldi tulajdonos kiállt Horner mellett. Most azonban úgy tűnik, mégiscsak meggondolta magát.

A német médium több okot is felhozott arra, hogy miért fogják most mégis kirúgni Hornert.

Állítólag befolyásos nőjogi aktivisták felszólították az amerikai piacot, hogy bojkottálják a Red Bullt. Ez a piac nagyon fontos az energiaital miatt a cég számára, ráadásul a thaiföldi tulajdonosok attól tartanak, hogy az ügyet kirobbantó nő jogi lépéseket tesz, és a belső vizsgálat napvilágra kerül.

Az ügybe most kissé váratlanul, de az ír zenekar, a U2 is belekeveredett. A vizsgálatban érintett nő testvére ugyanis a gitáros, "The Edge" sógora. A zenekar állítólag egy dalt akar kiadni, melynek címe: 'Don't be Horny, Be a Christian', ami annyit tesz, hogy „ne légy kanos, légy keresztény…”.

A zenekar ezzel kapcsolatos nyomása is befolyással lehet a Red Bull thaiföldi tulajdonosára, hogy kirúgja Hornert.

Fotó: Tóth Zsombor / Sport365