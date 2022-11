Anthony Davidson úgy véli, hogy Lewis Hamilton az egyetlen személy, aki 2023-ban kihívhatja Max Verstappent a világbajnoki címért.



Míg 2021-ben a két pilóta az elmúlt évek egyik legdrámaibb párharcában döntötte el a világbajnoki cím sorsát, addig 2022-ben Max Verstappen legyőzhetetlensége már az előtt biztosnak látszott, mint hogy matematikailag is bebizonyosodott volna. Ezzel szemben Lewis Hamilton két futammal a szezon vége előtt még mindig nem tudott futamgyőzelmet szerezni.

Verstappen hegemóniája megtörhetetlennek tűnik, az egykori pilóta, Anthony Davidson azonban úgy gondolja, van egy valaki, aki jövőre útjába állhat a hollandnak.



„Az egyetlen ember, akiben látom, hogy komoly kihívás elé tudja állítani, az Lewis Hamilton” – mondta a 43 éves szakértő a Sky Sports Newsnak.



„Van egy maroknyi név, akik véleményem szerint minden idők legnagyobbjai voltak, és csak néha jönnek elő."



„Mindig nagyszerű látni, hogy jön a következő, és ő határozza meg a mércét, és ahogy az egyik sportoló öregszik, jön a következő. De ez soha nem értetődik magától, és nem tudom, ki lesz a következő Max Verstappen, aki egy nap harcra kényszeríti őt.”



„De Lewis pillanatnyilag kétségtelenül még mindig elég jó, és ő az egyetlen, aki fel tudja venni a harcot Maxszal.”



„A probléma az, hogy idősebb sportolóként az ember kezdi elveszíteni a teljesítményét. Lewisszal ez még nem történt meg, de egy bizonyos ponton ez elkerülhetetlen lesz, és ez Max előnye.”



Davidson arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a fajta ciklikus generációváltás mindig is jelen volt a Forma-1-ben.



„Ez egy generációs dolog. Sokszor láttam ezt a múltban a Forma-1-ben. Láttam olyanokat, mint Ayrton Senna, aki Alain Prost helyére lépett, hogy megmutassa, ki a legjobb pilóta. Aztán láttuk, hogy jött Michael Schumacher, felváltva Sennát, majd Lewis lépett a helyébe, most pedig itt van Max."



„Sok szempontból nem igazán fair a küzdelem, mert Verstappen 25 éves, majdnem 10 évvel fiatalabb Lewisnál. Ez generációs dolog. Ciklikus, és nagyszerű látni egy új tehetség megjelenését, mert ez nem túl gyakran fordul elő.”

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor