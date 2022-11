Az éj leple alatt hivatalossá vált, hogy a Haas nem számít Mick Scumacherre a következő szezonban. Helyét Nico Hülkenberg veszi át, aki idén az Aston Martin tartalékpilótája volt.

Schumacher 2022-es szezonja jócskán elmaradt a várakozásoktól. Habár volt egy két szép teljesítménye, általánosságban pont a megbízhatatlanság, ami jellemezte.

Haas F1 Team and Mick Schumacher will part ways at the conclusion of the 2022 FIA Formula 1 World Championship. We would like to thank Mick for his contribution to the team over the past two seasons. #HaasF1 https://t.co/zl9xHl37io

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke addig húzta a bejelentést, amíg csak lehetett, bár a kulisszák mögött már jóval hamarabb megszülethetett a döntés.

„Nagyon boldog vagyok, hogy 2023-ban a Haasnál versenyezhetek. Úgy érzem, soha nem távoztam igazán az F1 vérkeringéséből!” – nyilatkozta Hülkenberg a bejelentést követően.

Very happy to move into a full-time drive with @HaasF1Team in 2023. I feel like I never really left Formula One and I am excited to get the opportunity to do what I love the most again. I want to thank Gene & Günther for their trust! pic.twitter.com/47cBbm1YJl