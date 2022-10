Az Alpine bejelentésével hivatalossá vált az, amire régóta lehetett számítani. Pierre Gasy kilép a Red Bull kötelékéből és a 2023-as idénytől kezdődően a franciák pilótája lesz.

Gasly az Aston Martinhoz távozó Fernando Alonsót váltja, miután az istálló első jelöltje, Oscar Piastri kikosarazta őket és aláírt a McLarenhez. A pilóta csapattársa a szintén francia Esteban Ocon lesz.

Az AlphaTaurinál így megürült egy ülés, de nem maradt sokáig üresen, hiszen szinte azonnal bejelentették, hogy a várakozásoknak megfelelően Nick de Vries ül be a francia helyére.

welcome to the team, @nyckdevries! the Dutchman will replace the outbound @pierregasly for 2023!



