Hónapok óta pletykáltak arról, hogy az ikonikus pálya kikerül a jövőévi versenynaptárból.

Hiába a sok új bejelentett helyszín, a Belga Nagydíj mégis marad a Forma 1-ben, legalábbis 2023-ra. A versenyzők és a rajongók is többször kifejezték nemtetszésüket afelől, hogy az izgalmas pályának nem jut hely 2023-ban, most pedig úgy látszik, a szervezők meghallgatták őket.

A hírt Stefano Domenicali személyesen erősítette meg a Sky Sports élő adásában.

„Igen, a hír igaz. A Belga Nagydíj 2023-ban is benne lesz a versenynaptárban.”

BREAKING: The #BelgianGP will return in 2023 #F1 pic.twitter.com/zrJ0uKlUtV