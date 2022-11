Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke lemondott posztjáról és az év végén távozik az istállótól.



A Binotto jövőjével kapcsolatos hetek óta tartó találgatásokat követően a Ferrari november 29-én hivatalosan is bejelentette, hogy elfogadta csapatfőnöke döntését, melynek értelmében az olasz szakember december 31-én távozik.



„Sajnálom, de úgy döntöttem, hogy lezárom az együttműködésemet a Ferrarival” – mondta.



„Nyugodtan és azzal a meggyőződéssel hagyom el azt a társaságot, amelyet szeretek, és amelynek 28 éve vagyok a tagja, hogy tudom mindent megtettem a kitűzött célok elérésének érdekében.”



"Kilépek egy egységes és növekvő csapatból. Egy erős csapat, amely készen áll a legmagasabb célok elérésére, amihez minden jót kívánok a jövőben. Úgy gondolom, hogy most annak ellenére, hogy nagyon nehéz volt számomra, ez a helyes lépés. Szeretnék köszönetet mondani a Gestione Sportiva minden emberének, akik megosztották velem ezt az utat, amely nehézségekkel, de egyben nagy elégedettséggel is járt” – zárta szavait.

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG — Formula 1 (@F1) November 29, 2022